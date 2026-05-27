В России уменьшилось число дилеров, занимающихся грузовиками

В России снизилось число дилерских контрактов по грузовым автомобилям.

Российский рынок грузовых автомобилей столкнулся с заметным сокращением дилерской сети. Как выяснили аналитики агентства « Автостат», за три весенних месяца страна потеряла сразу несколько десятков официальных точек продаж тяжелой техники.

Согласно свежему обзору «Дилерские сети. Мониторинг дилерских контрактов по продаже грузовых автомобилей», в мае 2026 года в РФ насчитывалось 2233 контракта с дилерами грузовиков. Для сравнения: в феврале этот показатель составлял 2291 единицу. Таким образом, падение за квартал оказалось на уровне 58 пунктов, или минус 2,5%.

Хуже всего ситуация сложилась у китайских производителей. Наибольший отток дилеров зафиксирован у Beiben – минус 16 контрактов. FAW потерял 13 точек, Sany – 10, а XCMG – 9. Ещё несколько брендов недосчитались от двух до четырёх партнёров.

Впрочем, не все игроки оказались в минусе. Нашлись и те, кто, наоборот, расширил своё присутствие. Ambertruck за три месяца добавил 4 контракта. У MAZ, GAZ, Howo и Dayun стало на три дилера больше у каждого.

В расчёт не брались исключительно сервисные партнёры.