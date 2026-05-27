Практичные «рабочие лошадки» на базе "Гранты" стали намного комфортнее

Фургоны ВИС-Авто на базе Лада Гранта получили кондиционер: цены и комплектации.

Три коммерческих фургона на базе LADA Granta от компании «ПСА ВИС-АВТО» теперь оснащаются кондиционером. Об этом выяснилось в ходе мониторинга свежих прайс-листов «АВТОВАЗа».

Доплата за комфорт в кабине, по сравнению с аналогичными версиями без климат-установки, составила 51 000 рублей. А вот рефрижераторная модификация кондиционера не получила – её цена по-прежнему держится на отметке 1 886 100 рублей. Остальные модели подорожали до следующих значений: универсальный фургон – 1 586 100 руб., промтоварный – 1 555 100 руб., изотермический – 1 583 100 руб.

По сути, все эти машины рассчитаны на городские и сельские перевозки. Их грузоподъёмность колеблется от 800 кг (у рефрижератора) до 860 кг (у бескаркасного универсального варианта). Полная масса – 2100 кг, плюс полурамная компоновка с задней рессорной подвеской. Объём грузового отделения варьируется от 3,2 до 4,1 кубометра.

Под капотом – стандартный для Granta атмосферник на 1,6 литра (восемь клапанов, 90 л.с.), работающий в паре с пятиступенчатой механикой.