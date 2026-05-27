Volvo запускает продленную гарантию на батареи до 11 лет

Volvo и CarGarantie запускают с июля 2026 года новую программу продлённой гарантии на тяговые батареи для подержанных электрокаров и гибридов. Опция «Volvo Schweden Garantie» расширяет защиту до 11 лет без ограничения по пробегу и доступна для машин, прошедших отбор в программе «Volvo Selekt» – возраст до 5 лет, пробег до 150 тысяч километров и строгая проверка технического состояния.

© Volvo

Для электрических моделей и гибридов в сертификат будет добавлен показатель состояния батареи State of Health, подтверждающий её остаточную ёмкость. Гарантия автоматически входит в состав 12-месячного покрытия «Volvo Schwedengarantie» для машин с пробегом. Она защищает от критических потерь ёмкости из-за производственных дефектов, при этом естественный износ не покрывается.

Как отметил глава Volvo Car Germany Геррик ван дер Гааг, компания реагирует на возрастающий интерес к электрифицированным подержанным автомобилям. За дополнительную плату срок защиты можно продлить до 36 месяцев для машин не старше 10 лет и с пробегом до 200 тысяч километров.