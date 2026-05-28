Ford дает Explorer больше V6: покупателям готовят мощные версии

Компания Ford расширяет моторную гамму Explorera 2027 модельного года, делая упор на более мощные версии с двигателем V6 3.0 EcoBoost, который выдает 400 лошадиных сил и 563 Нм крутящего момента, в то время как базовый 2.3-литровый агрегат развивает 300 сил и 420 Нм. Об этом 32cars.ru. Крупное обновление не планируется, но добавились новые пакеты опций: для версии ST предлагается пакет Sinister с черными дисками и LED-огнями, а для Platinum — пакет 3.0L Ultimate, позволяющий заменить стандартный мотор на V6 и дополненный кожаным салоном Lux Leather, хромированными патрубками и особыми шильдиками.

© Ford

Для комплектации Tremor станет доступен пакет Sun and Sound с аудиосистемой B&O и панорамной крышей Vista Roof, которую Ford возвращает после того, как в 2026 году ее заменили фиксированной стеклянной панелью — видимо, из-за покупательского спроса. Также появится опция Slick Roof Conversion для Active, ST-Line, ST и Platinum: рейлинги на крыше убираются для более гладкого экстерьера. Новинка — пакет безопасности Security Package, включающий уведомления о попытке угона, иммобилайзер и сервисы поиска автомобиля.

Цветовую палитру пополнили Avalanche Gray и Ruby Red Metallic вместо Space White Metallic.

На некоторых версиях появится SiriusXM с 360L и подсвеченный логотип компании. Цены на Explorer 2027 пока не объявлены: нынешняя модель 2026 года стартует с $40 585 (примерно 2,91 млн рублей), так что новинка, вероятно, будет немного дороже. При этом Ford не устранил основные недостатки — тесный третий ряд и не самый яркий драйверский характер в базовых версиях, но покупатели в этом сегменте, судя по всему, ценят привычный и мощный SUV.