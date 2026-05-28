Aisin представила систему мониторинга водителя, распознающую опьянение

Японский концерн Aisin представил инновационную систему мониторинга водителя, которая способна распознавать не только сонливость и снижение внимания, но и признаки алкогольного опьянения. Разработка призвана повысить безопасность на дорогах, а её тестирование начнется уже в этом году.

Технология использует камеры и датчики, чтобы в реальном времени отслеживать состояние водителя: от усталости до потенциального опьянения. Как отмечают в Aisin, система анализирует движения глаз, мимику и другие физиологические сигналы, подавая предупреждения при выявлении опасных изменений.

Внедрение такой DMS может стать важным шагом в предотвращении ДТП, вызванных человеческим фактором.