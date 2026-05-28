В России изменят процедуру техосмотра

Правительство России утвердило план, согласно которому процедура технического осмотра транспортных средств должна быть существенно улучшена. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившись с соответствующим документом.

Согласно решению кабмина, Министерству транспорта, Министерству внутренних дел и Министерству сельского хозяйства поручено разработать комплекс мер, направленных на совершенствование техосмотра и повышение его роли в обеспечении безопасности дорожного движения. Представить результаты этой работы правительство ожидает в 2028 году.

При этом процесс улучшений не будет разовым: предусмотрена возможность направления дополнительных докладов в кабмин «при необходимости».

В настоящее время техосмотр обязателен для автомобилей старше четырех лет, а также при первичной постановке на учет или замене агрегатов. Более частую проверку проходят служебные машины. В ходе процедуры инспектируют тормозную систему, рулевое управление, световые приборы, стеклоочистители, шины и колеса, двигатель, зеркала заднего вида и системы безопасности.

До этого МВД России подготовило новую версию постановления правительства, предполагающую усиление контроля за проведением техосмотра (ТО) автомобилей.

Ранее автоэксперт заявил, что жесткий контроль техосмотра не решит проблем в этой сфере.