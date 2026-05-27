Стала известна скрытая задача дизайнеров BMW Alpina с «акульим носом»

Дизайнеры BMW Alpina получили задачу интегрировать в «акулий нос» камеры. Создатели «заряженных» BMW признались, что вписать легендарный «акулий нос» в требования безопасности оказалось проще, чем установить на него все необходимые датчики. Культовый элемент дизайна BMW, знакомый по купе E24 1970-х годов возвращается: он есть на концепте Vision BMW Alpina, который дебютировал после перехода бренда Alpina под крыло концерна BMW. Но главная проблема в том, чтобы воплотить его в серийном автомобиле, заключается не в жестких нормах защиты пешеходов, а в необходимости интеграции радаров и камер.

«Акулий нос» с точки зрения безопасности пешеходов — это нормально. Как оказалось, самая большая проблема — все эти системы помощи водителю, все камеры, радары и лазерные сканеры. Вписать их в экстерьер — вот что сегодня сложнее всего", — приводит BMW Blog слова главного дизайнера BMW по автомобилям класса «люкс» и куратора Alpina Максимилиана Миссони.

Компания за последнее время трижды обратилась к дизайнероскому наследию прошлого, выпустив в 2024 году концепт Skytop, в 2025-м — Speedtop, а также недавно показанное купе Vision BMW Alpina. И если последнее — чистое дизайн-исследование без обязательств по выпуску серийной модели, то Skytop и Speedtop были выпущены мелкими сериями в 50 и 70 штук. Также планируется, что в 2027 году Alpina под эгидой BMW запустит в серийное производство седан 7 Series c двигателем V8.

