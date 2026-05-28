Минтранс подготовил законопроект, предусматривающий постоплату парковок

Минтранс вынес на общественное обсуждение законопроект, который впервые на федеральном уровне закрепляет понятие парковочной деятельности и вводит постоплату парковок, сообщает пресс-служба ведомства.

Документ определяет, что пользователи платных парковок, не оборудованных средствами контроля въезда и выезда, смогут оплатить услугу в течение суток с момента начала пользования. По замыслу авторов законопроекта, этот шаг сделает оплату более гибкой и уменьшит административную нагрузку на водителей.

Парковочная деятельность определяется как "часть организации дорожного движения, связанная с управлением единым парковочным пространством - совокупностью парковок общего пользования в границах одного или нескольких муниципальных образований либо города федерального значения", написано в документе.

Такие парковки включат в единый реестр, благодаря чему появится возможность вести их учет, устанавливать контроль за их состоянием и доступностью. Законопроектом также предусматривается централизация управления парковочным пространством, полномочия регионов и муниципалитетов в этой сфере будут расширены, что сделает систему прозрачнее и эффективнее.

Предполагается, что системный подход к организации парковочного пространства оптимизирует движение на дорогах, улучшит видимость на перекрестках и выездах из дворов, снизит риск ДТП.