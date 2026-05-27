Российские тюнеры сертифицировали особо брутальный Tank 300
Специалисты компании Arctic Trucks сообщили о получении Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на доработанный китайский рамный вездеход под индексом 300. Сертификат был получен в апреле 2026 года и позволяет начать продажи автомобиля в комплектациях AT31, AT33 и AT35 на российском рынке. Об этом сообщили редакции Quto.ru в тюнинг-ателье.
От стандартного внедорожника новинку отличает наличие силовых порогов, дефлекторов окон и капота, шноркеля, металлической защиты двигателя, трансмиссии, радиатора и бензобака, экспедиционного багажника, 17-дюймовых колёсных дисков с внедорожными покрышками.
Помимо этого, машина оборудована фаркопом, лебёдкой, пневматическим компрессором и кронштейном крепления запасного колеса на заднем бампере.
«До получения серийного ОТТС компания “АТР” уже выпустила более 100 доработанных автомобилей на базе Tank 300 по единичным одобрениям. Следующим этапом станет масштабирование производства — мы рассчитываем выпускать более 300 модификаций автомобилей в рамках нового ОТТС», — добавляет Лина Кононова.
