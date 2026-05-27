Российские тюнеры сертифицировали особо брутальный Tank 300

Специалисты компании Arctic Trucks сообщили о получении Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на доработанный китайский рамный вездеход под индексом 300. Сертификат был получен в апреле 2026 года и позволяет начать продажи автомобиля в комплектациях AT31, AT33 и AT35 на российском рынке. Об этом сообщили редакции Quto.ru в тюнинг-ателье.

© Quto.ru

От стандартного внедорожника новинку отличает наличие силовых порогов, дефлекторов окон и капота, шноркеля, металлической защиты двигателя, трансмиссии, радиатора и бензобака, экспедиционного багажника, 17-дюймовых колёсных дисков с внедорожными покрышками.

Помимо этого, машина оборудована фаркопом, лебёдкой, пневматическим компрессором и кронштейном крепления запасного колеса на заднем бампере.

© Arctic Trucks

© Arctic Trucks

© Arctic Trucks

© Arctic Trucks

© Arctic Trucks

«До получения серийного ОТТС компания “АТР” уже выпустила более 100 доработанных автомобилей на базе Tank 300 по единичным одобрениям. Следующим этапом станет масштабирование производства — мы рассчитываем выпускать более 300 модификаций автомобилей в рамках нового ОТТС», — добавляет Лина Кононова.

Читайте также: - В России продают очень дорогой Land Cruiser 2017 года - Мотоциклистов в шортах призвали пересмотреть свой гардероб - Деньги водителей за нарушения правил разрешили тратить в одном месте