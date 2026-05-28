Wuling открыл прием заказов на новый большой кроссовер

Марка Wuling открыла прием заказов на новый большой кроссовер. Модель предложена в виде подзаряжаемого гибрида с установкой на базе атмосферника 1.5. Позже гамму могут расширить.

Дизайн трехрядного паркетника Wuling Starlight L (на китайском его название звучит как Xingguang L) раскрыли на официальных картинках в первой половине апреля, в конце того же месяца на Пекинском автосалоне провели публичную премьеру. Теперь в Китае объявили предварительные цены и начали принимать заказы. Напомним, что бренд Wuling входит в СП концернов General Motors и SAIC. А новый SUV стал пятой и флагманской моделью в семействе Starlight. Он присоединился к седану (четырехдверка и дала название линейке), минивэну Starlight 730, паркетнику Starlight S и брутальному кроссоверу Starlight 560.

Внешность Wuling Starlight L выполнена в совершенно новом стиле. И речь не только о семействе, но и о марке в целом. Впрочем, в серии Starlight в плане дизайна экстерьера пересекаются лишь вэн 730 да паркетник с индексом 560.

Главные фишки «эльки» — встроенная в нижнюю часть радиаторная решетка с активными заслонками (они идут уже в базе), расположенная под капотом светодиодная полоска, которая выполняет роль ходовых огней, компактные блоки фар с пристыкованными к ним дополнительными вертикальными LED-линиями. Задние фонари сделали в виде скошенных полосок, их вдобавок объединяет светящаяся плашка.

Длина Wuling Starlight L равна 4980 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1760 мм, колесная база – 2950 мм. Кроссовер по умолчанию имеет 20-дюймовые диски.

Модель предложена исключительно с шестиместным салоном. Внутри – раздельные экраны приборки (8,8 дюйма) и мультимедийной системы (12,8 или 15,6 дюйма), трехспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель. Вместо привычного селектора коробки установлен подрулевой рычажок. Объем багажника составляет 383 литра, со сложенными спинками задних кресел этот показатель увеличится до 1103 литров.

Wuling Starlight L представляет собой переднеприводный подзаряжаемый гибрид. Система включает бензиновый атмосферник 1.5 (106 л.с.), 231-сильный электромотор, электромеханический вариатор и батарею емкостью 37,9 кВт*ч. Только на электротяге паркетник проедет 260 км по циклу CLTC (185 км по циклу WLTC). С места до «сотни» такой кроссовер разгоняется за 8,2 секунды, максимальная скорость – 190 км/ч. Позже гамму могут расширить – модель сертифицировали еще и с гибридной установкой на базе турбомотора 1.5 (143 л.с.).

Сейчас к заказу доступны три комплектации, особо богатыми на фоне конкурентов их не назовешь. В списке оборудования самого дешевого паркетника значатся: климат-контроль, подогрев кресел первого и второго рядов, беспроводная зарядка для смартфона, камера заднего вида, фронтальные и боковые подушки безопасности, обычный круиз-контроль. В следующей по старшинству версии появляются камеры кругового обзора, шторки безопасности, адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения. Топовый Wuling Starlight L – это две стеклянные секции в крыше, вентиляция передних сидений, встроенный в спинку переднего пассажирского кресла столик, система мониторинга «слепых» зон.

Ни модные ныне в Китае лидар, ни функция массажа, ни холодильник не предусмотрены даже за доплату. Зато и цены соответственные. Без учета акций за Wuling Starlight L сейчас просят 122 800 – 142 800 юаней, что эквивалентно около 1,3 млн – 1,5 млн рублей по актуальному курсу. А после запуска «живых» продаж реальные цены, вероятно, окажутся чуть ниже. К примеру, гибридный кроссовер Baojun Huajing S (марка Baojun тоже входит в СП GM и SAIC) стоит от 159 800 юаней (1,7 млн рублей), BYD Tang DM-i предыдущего поколения обойдется минимум в 179 800 юаней (1,9 млн рублей).