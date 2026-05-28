В России вырос выпуск легковых авто

Производство легковых автомобилей в России в январе - апреле 2026 года выросло на 1,1% в годовом выражении, до 249 тыс. единиц, следует из данных Росстата.

© ТАСС

В апреле выпуск легковых машин снизился на 2% в сравнении с аналогичным периодом 2025 года и увеличился на 2,3% по отношению к марту 2026 года, до 68,4 тыс. единиц.

В январе - апреле 2026 года производство грузового автотранспорта составило 37,9 тыс. единиц, что на 23,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В апреле выпуск составил 12,4 тыс. единиц, снизившись на 4,8% в годовом выражении и увеличившись на 18,1% к марту.

Выпуск автобусов массой свыше 5 тонн в январе - апреле сократился на 13,2% - до 2,7 тыс. единиц. В апреле производство составило 891 единицу, увеличившись на 4,5% к апрелю 2025 года и на 22,6% по сравнению с мартом 2026 года.

Выпуск автобусов массой не более 5 тонн в январе - апреле снизился на 51,9% - до 2,7 тыс. единиц. В апреле производство составило 1,1 тыс. единиц, сократившись на 40,3% в годовом выражении и увеличившись на 58,9% к марту.