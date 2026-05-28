Минтранс разработал законопроект о постоплате парковок в течение суток

В России может появиться единая федеральная система управления парковочным пространством, которая позволит водителям оплачивать стоянку на открытых парковках без шлагбаумов в течение суток после заезда. Соответствующий законопроект вынес на общественное обсуждение Минтранс РФ. Инициатива также закрепляет на федеральном уровне понятие парковочной деятельности и предполагает создание единого реестра парковочных мест.

Нововведения позволят водителям вносить плату за использование открытых стоянок без технических средств контроля в течение суток после заезда. Это решение призвано снизить административную нагрузку на автовладельцев и сделать процесс расчета более гибким, отметили в Минтрансе. Региональные власти получат дополнительные полномочия для организации дорожного движения.

Председатель профильной комиссии Общественного совета при министерстве Вячеслав Керов поддержал инициативу. «Сегодня одна из ключевых проблем для автомобилистов это не только нехватка парковочных мест, но и сложность самих правил пользования парковками, особенно в условиях разных муниципальных практик и технических ограничений», – заявил эксперт.

Керов добавил, что новый законопроект делает систему более понятной и ориентированной на пользователя. Он особо отметил пользу нормы о суточной отсрочке платежа для городских зон без шлагбаумов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтрансу проработать механизм постоплаты парковок.

Ранее глава правительства пообещал внести соответствующий законопроект в Госдуму до конца текущего года.

До этого в Совете Федерации выступили с инициативой создания в России единого парковочного пространства.