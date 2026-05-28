В Хабаровске внедрят ИИ для городских служб и транспорта

В Хабаровске внедряя ИИ для городских служб и транспорта
В Хабаровске планируют расширить использование технологий искусственного интеллекта (ИИ) в работе городских служб и транспортной системы. В администрации города сообщили, что уже тестируются ИИ-решения и создаются собственные цифровые сервисы, включая чат-боты и ИИ-агенты, пишет ТАСС.
Такие системы будут выполнять рутинные задачи:
консультирование, обработку обращений и протоколирование мероприятий. Это позволит освободить сотрудников для более сложных функций. Также применяется сервисный подход, при котором ИИ используется как услуга, что снижает затраты на внедрение.
В транспортной сфере ИИ уже применяется через интеллектуальную транспортную систему. Она анализирует данные с камер, регулирует работу светофоров и помогает прогнозировать дорожную ситуацию. В 2025—2026 годах планируется расширение системы на новые участки дорог города, включая Матвеевское шоссе и улицу Карла Маркса, отметили в администрации.