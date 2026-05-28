В Москве появятся десятки тысяч маленьких дорожных знаков

В Москве появятся «маленькие» дорожные знаки. Об этом изданию «Коммерсант» рассказали в Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).

© Мослента

Утверждается, что более 20 тысяч уменьшенных знаков установят по 280 адресам. Больше всего таких знаков появится в Восточном (6,1 тысячи) и Западном административных округах (4 тысячи).

«Малые знаки размещают на внутрирайонных улицах с небольшим количеством полос движения, на участках с ограничением скорости до 60 км/ч, а также в центре города», — пояснили в организации. Отмечается, что установка таких знаков сделает передвижение по городу более комфортным для пешеходов.

Ранее заммэра столицы Максим Ликсутов назвал число отправленных на штрафстоянки автомобилей в Москве. По его словам, с 2017 года эвакуаторы переместили на штрафстоянки более 23 тысяч автомобилей без номеров или с подложными государственными знаками.