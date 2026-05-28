К 2031 году устойчивая связь должна быть на всех федеральных трассах России

Все федеральные трассы в России к 2031 году должны быть обеспечены устойчивой мобильной связью. Об этом говорится в правительственном документе, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно тексту документа, Минцифры России с участием операторов связи должны "к 2031 году реализовать мероприятия по покрытию в полном объеме устойчивой подвижной радиотелефонной связью всех участков автомобильных дорог федерального значения, обеспеченных необходимой инфраструктурой, в целях повышения безопасности дорожного движения и комфорта пользования такими дорогами".

Доклад в правительство должен предоставляться ежегодно.