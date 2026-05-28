В России на продажу выставили новый ВАЗ-2110

Как выяснила "Российская газета", в Арзамасе выставили на продажу новый ВАЗ-2110. Автомобиль 2001 года выпуска проехал всего 15 520 км. Владелец просит за машину 850 тысяч рублей.

"Продается автомобиль, состояние близкое к заводскому. Один владелец, малый пробег, без рыжиков, вся в родной краске. Два комплекта ключей и все документы в наличии. ВАЗ-2110 хранится в сухом гараже под чехлом. Можно сказать, что музейный экземпляр. Разумный торг при осмотре", - говорит в объявлении.

Машина оснащена 1,5-литровым двигателем мощностью 78 лошадиные силы. Коробка - механика.

