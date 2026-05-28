"Автодор" в 2026 году построит восемь заправок на своих трассах
Госкомпания "Автодор" планирует построить на своих трассах восемь новых заправок в 2026 году, шесть из которых будут флагманскими, заявил журналистам глава компании Вячеслав Петушенко в кулуарах форума дорожных инициатив.
"В этом году мы построим еще восемь заправок на наших трассах, шесть из которых будут флагманские", - сказал он.
Петушенко отметил, что на трассе М-11 (63-75 км) будут построены двухэтажные помещения со всеми услугами сервиса по электрозаправкам Россетей. Отвечая на вопрос о планах по увеличению автосервисов на дорогах госкомпании, он добавил, что на 423-м км трассы М-11 уже была построена станция технического обслуживания, однако проект оказался нерентабельным.
"У нас на сегодняшний день около 160 экипажей аварийных комиссаров, которые работают в круглосуточном режиме. Аварийный комиссар подъезжает в течение 15 минут и имеет возможность помочь с шиномонтажом, а если необходима эвакуация, то в ближайшее время приезжает эвакуатор и доставляет машину, которая попала в ту или иную нештатную ситуацию, до ближайшей многофункциональной зоны", - пояснил глава госкомпании.