Rezvani представила бронированный пикап Fortress

Американский стартап Rezvani представил новую версию своего пикапа Fortress, созданного специально для выживания в экстремальных условиях. Апокалиптический автомобиль оснащается мощным двигателем V8 с двойным турбонаддувом, развивающим 850 лошадиных сил, и броней класса B5, защищающей от пуль винтовок. В зависимости от выбранной конфигурации, стоимость пикапа составляет от 278 до 325 тысяч долларов.

Машина получила не только броню, но и защитное стекло, способное выдержать попадания из автомата. Среди оснащения — фильтр NBC для защиты от химических и биологических угроз, системы ночного видения и GPS-трекинг. В салоне предусмотрено шесть мест, дополнительное оснащение включает дымовую завесу и даже точку крепления для съемного пулемета. Для тех, кто готовится апокалипсису подороже, предлагается камуфляжный пакет и особые кованные диски.

Впрочем, Rezvani Fortress подойдет не только для конца света. Разгон до 100 км/ч занимает всего несколько секунд при полной массе более трех тонн, что делает его эффектным повседневным транспортом. Заказы уже принимаются, а производство будет вестись штучно.