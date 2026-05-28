Scania начала продажи нового батарейного модуля и системы мегаваттной зарядки

Компания Scania представила новый модуль батареи для своих электрических грузовиков, который делает их более практичными и уже доступен для заказа. Этот шаг, как ожидается, повысит эффективность и дальность хода электрокаров, упростив ежедневную эксплуатацию.

© Scania

Новый аккумуляторный блок разработан для увеличения грузоподъемности и запаса хода, что становится критичным для коммерческого транспорта. Производитель подчеркивает, что модуль может быть адаптирован под различные задачи, от перевозок на короткие до длинных дистанций. При этом Scania стремится сделать электрификацию более доступной для перевозчиков, предлагая инновации без ущерба для производительности.

Данное решение позволяет водителям меньше беспокоиться о частой зарядке и увеличить производительность.

Усовершенствованная конструкция модуля также включает улучшенную систему охлаждения, что продлевает срок службы батареи. Эксперты отмечают, что это значительный шаг вперед для шведского автопроизводителя в сегменте тяжелых электрогрузовиков, где конкуренция растет.