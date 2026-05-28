Mercedes-AMG начала прием заказов на новый GT

Mercedes-AMG уже начала сбор заявок на новое поколение спорткара GT. Базовая комплектация обойдется покупателям минимум в 154 700 евро. Об этом сообщает издание tarantas.news.

Производитель предлагает несколько версий автомобиля с различными характеристиками. Модель оснащается двигателем V8 с двойным турбонаддувом, мощность которого варьируется в зависимости от модификации.

В топовом исполнении агрегат выдает 577 лошадиных сил и работает вместе с автоматической коробкой передач и системой полного привода. Спорткар способен разгоняться до первой сотни за 3,2 секунды, а его максимальная скорость ограничена 315 км/ч.