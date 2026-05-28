Mercedes-Benz вновь обратил внимание на универсалы — новый CLA Shooting Brake был замечен на тестах в Австралии. Компактная модель, построенная на платформе MMA, сочетает черты шутинг-брейка и спортивного универсала. Ожидается, что новинка получит гибридные и полностью электрические силовые установки, ориентируясь на широкий круг покупателей.

Премьера модели запланирована на ближайшие месяцы, а ее появление на рынке должно укрепить позиции бренда в сегменте компактных автомобилей. Автомобиль отличается стильным кузовом, напоминающим о классических моделях марки, но с современными линиями. Внутри ожидается передовая цифровая приборная панель и мультимедийная система MBUX последнего поколения.

Детали о моторах пока держатся в секрете, но, по слухам, в гамму войдут 1,5-литровый бензиновый двигатель с 48-вольтовым стартер-генератором, подключаемые гибриды с запасом хода на электротяге около 100 км и полностью электрическая версия на архитектуре 800 Вольт с запасом хода до 750 км.