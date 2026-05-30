В Самарской области действует беспилотная опасность

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о введении на территории региона режима "Беспилотная опасность". Соответствующая информация размещена в его сообщении в канале "МАХ".

До этого в Тульской и Пензенской областях объявили режим "беспилотной опасности". Об этом сообщили руководители регионов — Дмитрий Миляев и Олег Мельниченко.

Накануне после атаки Вооруженных сил Украины на территорию Ярославской области произошло возгорание резервуаров с топливом.

Глава региона Михаил Евраев отмечал, что, несмотря на то что удалось отразить большую часть ударов украинских беспилотников, в один из промышленных объектов, где находились топливные запасы, "произошло попадание".