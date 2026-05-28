Минтранс сообщил о первой беспилотной перевозке грузов из России в Казахстан

Минтранс России провел первую трансграничную беспилотную перевозку грузов из РФ в Казахстан. Об этом сообщил заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев, выступая на V Евразийском экономическом форуме.

"Сегодня, наверное, мы уже можем с казахстанскими коллегами объявить, что был проведен мегаэксперимент, который действительно показался успешным. Мы провели первую трансграничную беспилотную перевозку грузов. Не пустых автомобилей, а беспилотную доставку грузов", - сказал Зверев.

По его словам, на данном этапе стоит задача создать нормативное регулирование под такой вид перевозок.