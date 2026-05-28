Jaecoo продал в России 40 000 кроссоверов J7 за два года

Китайский электрический кроссовер Xpeng G9, недавно появившийся на российском рынке, привлёк внимание не только автолюбителей, но и зарубежных экспертов. Модель уже получила высокую оценку за свои технические характеристики и привлекла интерес Илона Маска: предприниматель признался, что впечатлён этим автомобилем. По данным производителя, автомобиль оснащается инновационной системой автопилота и способен разгоняться до 100 км/ч менее чем за четыре секунды. Об этом сообщает издание speedme.ru.

В России новинка будет предлагаться в нескольких версиях — с одним или двумя электромоторами, а также с различными вариантами аккумуляторов. Запас хода у топовых модификаций превышает 700 км, что для электрокара считается весьма достойным показателем. Комплектация включает систему кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

Старт продаж Xpeng G9 был дан в конце осени, а официальный дистрибьютор уже подтвердил, что поставки будут осуществляться напрямую из Китая. Стоимость модели на российском рынке начинается от 7,5 миллиона рублей.