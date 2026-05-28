Stellantis отзывает Jeep, Ram и Chrysler из-за неисправности камер

Концерн Stellantis объявил о масштабной отзывной кампании, которая затрагивает Jeep, Ram и Chrysler 2019–2026 годов выпуска. Причина — потенциальные неполадки в работе камеры заднего вида, влияющие на безопасность при маневрировании. В список попали такие модели, как Wrangler, Grand Wagoneer, Grand Wagoneer L, Ram 1500, Ram 2500 и Pacifica.

Выявлено два вида дефектов. У части автомобилей центральный модуль обработки изображения от поставщика Magna International мог быть некорректно запрограммирован или загрязнён, что приводит к сбоям картинки. В сервисных центрах специалисты проверят блок и обновят ПО либо заменят его бесплатно. Для Grand Wagoneer и Grand Wagoneer L проблема иная — жгут проводки передней камеры мог быть подключён неправильно. Механики осмотрят систему и при необходимости переподключат контакты.

Уведомления о необходимости визита к дилеру владельцы начнут получать в июне 2026 года. Отзыв связан не с комфортом, а с базовой безопасностью: камера заднего вида критически важна для оценки пространства позади машины — она помогает заметить людей, препятствия и низкие объекты у крупных внедорожников и пикапов, у которых корма высокая, а слепые зоны большие. Отсутствие изображения в нужный момент может серьёзно увеличить риск при движении задним ходом.