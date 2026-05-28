Японский производитель Mitsuoka обновил ретрокар Viewt

Японский производитель Mitsuoka обновил свой ретрокар Viewt, созданный на базе Toyota Yaris. Модель получила цифровую приборную панель и камеру заднего вида, которые ранее не предлагались. Стоимость новшеств составила 143 000 и 132 000 иен соответственно (около 95 000 и 88 000 рублей по текущему курсу).

Сам автомобиль внешне имитирует стиль британских машин 1960-х годов, в частности Jaguar Mark 2 и Austin Cambridge. При этом техническая начинка осталась прежней: Viewt базируется на шасси последнего поколения Toyota Yaris (XP210). Под капотом у модели стоит 1,5-литровый бензиновый мотор, работающий в паре с вариатором. В зависимости от версии привод может быть передним или полным.

Цена на ретромобиль начинается от 3 083 000 иен (около 2,05 млн рублей). В столь необычной модификации сочетаются классический дизайн кузова с современной электроникой, что делает её привлекательной для ценителей ретростиля.