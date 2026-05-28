Renault Duster превратили в пикап с запасом хода более 1000 км

Бюджетный кроссовер Renault Duster в необычной модификации получил кузов пикапа и исключительную дальность хода — более 1000 километров. Китайские инженеры из компании CARful разработали версию, которая лишила автомобиль его главного достоинства — доступной цены.

Превращение обычного внедорожника перевозит машину в статус эксклюзива: грузовая платформа с откидным задним бортом, доработанная подвеска, салон c элементами из углепластика и защитные дуги добавили концепту индивидуальности, однако солидно увеличили первоначальную стоимость. Интересно, что силовая установка осталась оригинальной — всем знакомая гибридная схема с электромотором, батареей и двигателем внутреннего сгорания. По заявлениям создателей, этот пикап способен преодолевать большие расстояния без подзарядки и двигаться в электрическом режиме на короткие поездки, сохраняя топливную экономичность.

Вместительный топливный бак особой конструкции стал практическим решением, позволившим рассчитывать на внушительную автономность. Объем кузова пикапа сокращен по сравнению со стандартным Duster, однако его компоновка призвана подчеркнуть утилитарные свойства: усиленные пороги, шины с высоким профилем и внушительный дорожный просвет намекают на хорошую проходимость. Тюнинговое ателье также частично переработало интерьер — передняя панель и кресла отделаны премиальной кожей с алкогантарой, а на отдельных деталях появилась карбоновая фактура.

Стартовая цена модификации стартует с суммы, которая в несколько раз превышает рекомендованную заводскую стоимость оригинального кроссовера, что фактически отсекает целевую аудиторию бюджетных внедорожников, хотя такой нетривиальный подход привлекает внимание коллекционеров и любителей редких автомобилей.