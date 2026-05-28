Brado представила Carbon Buggy с мотором Volkswagen

Автомобильный мир переживает ностальгический поворот: итальянская компания Brado представила концепт Carbon Buggy, который намеренно избегает современных трендов. Вместо сенсорных панелей и сложной электроники создатели сделали ставку на классику — углепластиковый монокок, отсутствие крыши и традиционный оппозитный двигатель Volkswagen с воздушным охлаждением, расположенный сзади.

Проект разрабатывали Матиас Муссетта и Андреа Маццука, а за дизайн отвечал Хуан Мануэль Диас, в портфолио которого работа над Alfa Romeo 8C Competizione и Audi R8 Spyder. Габариты багги совсем небольшие: длина — всего 3,31 метра, что даже короче Fiat 500, хотя задняя часть расширена до 1,81 метра. Экстерьер нарочито прост — круглые фары, лаконичные линии, мягкий съёмный верх и очевидный пляжный стиль.

Интерьер минимизирован до предела: никаких цифровых панелей, только аналоговый прибор на центральной консоли, физические кнопки, кожа, морские ткани и вставки из титана. Доступны варианты на два или четыре места. Силовая линейка включает два двигателя — базовый объёмом 1,8 литра мощностью 63 кВт и более производительный двухлитровый на 82 кВт. Мощность невысокая, зато архитектура предельно честная: задний привод, карбюратор, механическая коробка и минимум массы. Подвеска оснащена регулируемыми газомасляными амортизаторами, а тормоза дисковые на обоих осях. В качестве опции предлагаются либо внедорожные шины BF Goodrich, либо дорожные Hybrid Street на базе Cooper Cobra.

Brado ещё не назвала ни цену, ни тираж, ни рынки сбыта, но суть проекта очевидна: это дорогой внедорожный автомобиль для тех, кто устал от однообразия электрических городских машин и хочет вернуть ощущения настоящего вождения — с запахом бензина, солёным воздухом и песком под колёсами.