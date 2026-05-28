Suzuki Hustler и его «внедорожная» версия Tough Wild пережили рестайлинг

Компания Suzuki запустила в продажу обновленный паркетник Hustler. Модели слегка подправили внешность и улучшили оснащение. Техника прежняя.

Маленький кросс Suzuki Hustler второго поколения (к одноименному мужскому журналу модель отношения не имеет) вышел на домашний рынок в 2020 году. В 2024-м паркетник слегка освежили, тогда же у него появилось «суровое» исполнение под названием Tough Wild. Минувший год семейство закончило в «минусе» — реализовано 87 972 единиц (-5%). Впрочем, в 2026-м продажи выровнялись: с января по апрель Hustler разошелся тиражом 31 800 экземпляров (+0,2%). А всего с момент запуска модели в 2014 году в Японии реализован примерно миллион таких компактов. Так вот теперь кей-кар снова модернизировали.

Стандартному паркетнику рестайлинг принес более крупную радиаторную решетку и новый передний бампер с новыми же компактными противотуманками (но базовая версия их лишена). Также была расширена палитра цветов кузова.

Обвес «внедорожного» Suzuki Hustler Tough Wild остался прежним. Его решетка больше не стала, но на ней вместо горизонтальных полосок отныне красуются прямоугольные пластины, а вместо привычной эмблемы – надпись с названием марки. Для «суровой» модификации тоже предусмотрен новый цвет кузова.

В салоне лишь поменяли материалы отделки. Как и раньше, за мультимедийную систему нужно доплачивать – обычная практика для Японии. Зато уже в базе Suzuki Hustler теперь имеет систему мониторинга «слепых» зон. В список стандартного оборудования еще входят адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе движения. Компания также улучшила рулевое управление и систему предотвращения столкновений.

Техника прежняя. Suzuki Hustler и «внедорожный» Hustler Tough Wild доступны с бензиновым трехцилиндровым 660-кубовым моторчиком мощностью 49 л.с. или с его турбоверсией на 64 л.с. В обоих случаях двигатель работает со стартер-генератором, что позволяет Suzuki считать модель гибридом. Кей-кар комплектуется вариатором, привод передний или полный.

Обновленный Suzuki Hustler обойдется в 1 599 400 – 1 971 200 йен (около 712 000 – 877 000 рублей), за модернизированный Suzuki Hustler Tough Wild просят 1 835 900 – 2 048 200 йен (817 000 – 912 000 рублей).