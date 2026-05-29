БАЗ разрабатывает машины с восемью ведущими колесами

Автомобили БАЗ с колесной формулой 8x8 появятся к концу года, возможен выпуск моделей 4х4 и 10х10.

© Российская Газета

Идет работа по созданию машин с колесной формулой 8х8, то есть со всеми четырьмя ведущими осями, сообщил генеральный директор компании "Романов" Дмитрий Гречухин.

"Мы планируем собрать этот автомобиль в конце этого года и в следующем году приступить к сертификации такого автомобиля именно восемь на восемь", - пояснил Гречухин в кулуарах международной выставки COMvex-2026.

По его словам, благодаря однотипности транспортных осей расширить модельную гамму за счет машин с колесными формулами как 8х8, так и 10х10 особенного труда не составляет.

В компании обсуждается также разработка автомобилей с колесными формулами 4х4, добавил генеральный директор.

Грузовики БАЗ созданы с использованием инженерных решений, ранее применявшихся в военных тягачах и шасси, разработанных на Брянском автомобильном заводе (БАЗ).

Ключевая особенность всей модельной линейки компании - полностью независимая подвеска всех осей и высокий клиренс (400 мм), что обеспечивает высокую проходимость в условиях бездорожья.

Ранее "РГ" писала о том, какую технику компания "Романов" показала на выставке COMvex-2026.