Новый электрокроссовер UMO 5 замечен в Брянске: уже работает в "Яндекс Go"

Новый российский электрокроссовер UMO 5 впервые заметили на дорогах Брянска. Один из первых экземпляров уже работает в сервисе «Яндекс Go»: машина в жёлто-белой ливрее попала в объектив камеры во время дождя. Для города это редкость, ведь модель только недавно представили публике, и её первыми клиентами должны стать таксопарки и каршеринг. Подробности — в материале 32cars.ru.

UMO 5 — компактный электрический кроссовер, сборка которого налажена на заводе «Москвич». Технологическим партнёром выступает «Яндекс», так что машина изначально рассчитана на коммерческое использование, а не на частников. Внешне новинка напоминает китайский Aion Y Plus: высокий однообъёмный кузов, короткий передний свес, закрытая решётка радиатора и объединённые задние фонари.

По заявленным данным, UMO 5 оснащён одним электромотором на 204 лошадиные силы и передним приводом. Разгон до 100 км/ч занимает 8,7 секунды, запас хода достигает 430 км, а быстрая зарядка с 20 до 80% — примерно 30 минут. Багажник вмещает 405 литров.

Ключевая особенность модели — глубокая интеграция сервисов «Яндекса». Здесь реализованы голосовой помощник Алиса, мультимедиа с онлай-сервисами, камеры кругового обзора, климат-контроль, парктроники, электропривод водительского кресла и полный набор подогревов. Официальная цена UMO 5 — около 2,5 миллиона рублей, но свободные продажи пока под вопросом. Появление машины в Брянске показывает, что проект выходит за рамки презентаций и начинает проверяться в реальных городских условиях.