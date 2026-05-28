В РФ начали привозить пикапы Toyota Hilux девятого поколения

Toyota Hilux девятого поколения дебютировала в прошлом году, а сейчас дилеры и частные компании начали привозить их в РФ по схеме параллельного импорта. Выбрать экземпляр из наличия не получится - все варианты привозят исключительно под заказ.

Представленные Toyota Hilux доступны с безальтернативным силовым агрегатом - 2.8 литровым дизельным мотором 1GD-FTV. На выбор две трансмиссии -автоматическая и механическая.

Машины 2026 доступны к заказу у продавцов из Тюмени и Москвы по цене от 6 990 000 рублей. Самый дорогой вариант оценен в 7 500 000 рублей.

Машину на фоне предыдущего поколения выделяет решеткой радиатора в форме сот и хищным прищуром фар.

Несмотря на спартанский вид, у пикапа есть все необходимое - электронный ручник, электроусилитель руля, полный электропакет, магнитола с поддержкой протоколов Apple CarPlay и Android Auto, теплые опции, климат и круиз-контроль.

