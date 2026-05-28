В «АвтоВАЗе» рассказали о новых цветах Lada Azimut

Для покраски кроссовера будут использоваться бежевая и зелёная эмали, а также эмаль цвета морской волны.

© Lada

В пресс-службе компании отметили, что сейчас в цветовой гамме автомобилей Lada восемь оттенков: бордовый, синий, тёмно-серый, серебристый, золотисто-коричневый, белый, чёрный и оранжевый, причём последний доступен только для кросс-универсала Iskra.

Автопроизводитель также сообщил о результатах испытаний новых эмалей и лакокрасочных материалов для кроссовера Azimut. В «АвтоВАЗе» отметили устойчивость к непогоде, защищённость от воздействия ультрафиолета и стойкость к сколам.