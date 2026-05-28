Джеймсу Бонду запретили ездить на авто определенной марки

Наследники писателя Яна Флеминга попросили авторов новых книг о Джеймсе Бонде не использовать автомобили Aston Martin, чтобы не осложнять отношения с Amazon, которая владеет правами на экранизации франшизы. Об этом пишет The Times.

По данным газеты, такое условие выдвинул фонд, который курирует выпуск новых произведений о супершпионе. Британский писатель Васим Хан рассказал, что в его романе персонаж изначально должен был ездить на авто вышеуказанной марки. Однако издатели попросили заменить автомобиль, чтобы «не задевать чувства» кинематографистов во время переговоров с американской компанией.

В итоге героя пересадили на машину другого бренда. Хан отметил, что ему нельзя использовать в книгах элементы, которые существуют только в фильмах, но отсутствуют в оригинальных романах Флеминга.

С похожей просьбой столкнулась и шотландская писательница Ким Шервуд — первая женщина, работавшая над книгами бондианы. В ее новом романе появился французский спорткар вместо британского.

Как отмечает The Times, в фильмах о Джеймсе Бонде именно Aston Martin стал самым узнаваемым автомобилем агента 007. Эти машины появлялись в лентах «Голдфингер», «Искры из глаз» и «Казино Рояль». При этом в книгах Флеминга Бонд чаще ездил на Bentley.

