Lada Azimut прошла испытания гравием и кислотой

АвтоВАЗ завершил цикл испытаний новых эмалей и других лакокрасочных материалов для нового кроссовера Lada Azimut.

Современные ЛКП с новыми эмалями показали высокую стойкость к погодным условиям, способность сохранять цвет даже при интенсивном воздействии солнечного излучения, ударам гравия, воздействия кислоты, а также хорошие физико-механические свойства.

Благодаря модификации материалов удалось добиться более качественного покрытия катафорезным грунтом и повысить эластичность лака, что увеличивает стойкость лакокрасочного покрытия к сколам.

Все необходимые материалы обеспечиваются локальными поставщиками, отдельные компоненты находятся на стадии локализации.

Для окраски кроссовера будут применять и новые. Уже известные цвета - например, бежевый "Гоби", зеленый "Эмеральд" и цвет морской волны "Серенада".

Lada Azimut оснастят новыми двигателями вазовской разработки и производства: их объем составляет 1,6 и 1,8 литра, мощность - 120 и 132 л.с. соответственно. Серийное производство модели начнется в сентябре.

