BMW M340i и M340d получат новый пакет Black Package

Компания BMW представила новую комплектацию для 3-й серии, получившую название Shadowline из-за обилия тёмного декора. Опция предназначена для седанов и универсалов M340i и M340d, а также подзаряжаемого гибрида 330e (только в кузове седан).

Пакет включает затемнённые оптику, решётку радиатора, эмблемы и другие элементы. Сама компания описывает стиль как «более агрессивный».

Для M340i и M340d чернение затронуло также выхлопные патрубки и корпуса зеркал. В салоне изменений нет. Цена новинки в зависимости от модели варьируется от 1 644 до 2 494 евро, включая НДС. Заказы начнут принимать с января.