ГД поддерживает создание открытого рейтинга эффективности автошкол

Член Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин («Единая Россия») поддерживает вступление в силу приказа МВД РФ, который предусматривает создание рейтинга эффективности автошкол по аварийности и успехам на экзаменах. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

© Дума ТВ

Решение о создании открытого рейтинга автошкол — важный и давно назревший шаг. Теперь оценка будет строиться не на маркетинге, а на реальных результатах: сколько учеников сдают экзамены с первого раза, как ведут себя выпускники на дорогах, каков уровень аварийности среди начинающих водителей, заявил он.

Депутат отметил, что это не просто новая система оценки.

Это механизм общественного контроля и серьезный сигнал для всей отрасли. Добросовестные автошколы смогут подтвердить свой уровень и заслуженно получить доверие граждан. Те же, кто годами формально выпускает водителей без необходимых навыков и культуры вождения, больше не смогут прятаться за вывесками и скидками. Особенно важно, что в рейтинге будет учитываться аварийность среди водителей со стажем до двух лет. Именно первые годы за рулем — самые опасные. И если человек после обучения не готов к реальной дороге, последствия могут быть трагическими, резюмировал он.

Ранее Немкин заявил, что мошенники под видом готовых ответов на ЕГЭ распространяют вредоносное ПО.