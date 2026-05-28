Седан BYD Seal 08 не приедет в Австралию

Китайский производитель электрокаров BYD решил, что его новейший седан Seal 08 не будет представлен на австралийском рынке. Модель, которая вызвала значительный интерес у публики после премьеры, не появится у дилеров на Зеленом континенте, поскольку компания сосредоточится на других регионах. Об этом сообщает портал tarantas.news.

Причиной отказа стало желание BYD оптимизировать ассортимент на австралийском рынке, сделав ставку на наиболее востребованные модели. Seal 08, который является электрическим седаном с впечатляющими характеристиками, пока не вписывается в местную стратегию бренда. В компании отметили, что решение не связано с качеством автомобиля, а продиктовано маркетинговыми соображениями.

Новинка была анонсирована для других стран, где она появится в ближайшее время. BYD Seal 08 отличает современный дизайн и передовые технологии, что делает его конкурентом Tesla Model 3 и другим премиальным электромобилям. В Австралии же, по словам представителей бренда, поклонникам придется довольствоваться другими моделями линейки.