Законопроект о "красивых" номерах снова внесен в Госдуму

Законопроект, позволяющий приобретать "красивые" государственные регистрационные знаки для автомобилей, вновь внесен в Госдуму. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

Инициатива, по его словам, была доработана с учетом замечаний правительства и комитета.

"Это новая редакция – более детальная, продуманная, осознанная, если можно так сказать", – сказал он на видео с заседания транспортного комитета, опубликованном в его телеграм-канале.

Соответствующий проект был внесен в нижнюю палату парламента депутатами от партии "Новые люди" осенью прошлого года. Инициатива предусматривала предоставление автовладельцам права за плату резервировать желаемый номерной знак через портал "Госуслуги", если он свободен и не используется.

В марте текущего года правительственная комиссия по законопроектной деятельности подготовила положительный отзыв на данный законопроект. Его также поддержали Минфин, Минтранс, ФСБ, Минюст и МВД.

Однако еще через месяц комитет ГД по транспорту отправил на доработку идею, поскольку в документе отсутствовал "целый ряд базовых вещей", необходимых для его правильной реализации. Например, авторы не определили "критерий красивости" номеров.

