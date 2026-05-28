В Екатеринбурге дебютировал бронированный пикап Sollers ST9

В Екатеринбурге компания «Соллерс» впервые показала пикап Sollers ST9 в особом исполнении — со скрытым бронированием. Производитель подчеркивает, что машина способна уберечь водителя и пассажиров от обстрела из автомата Калашникова патронами со стальным термоупрочненным сердечником, пишут «Известия».

Салон получил «круговое» бронирование: усилены пол, потолок и боковины. Напольное покрытие получило противоосколочный слой, стекла —семислойные пуленепробиваемые. Отличают автомобиль от многих похожих бронированных машин передние боковые окна, которые в этом исполнении можно приспустить на 120 миллиметров. Стыки дверей прикрыты дополнительными металлическими накладками, которые защищают от прицельного огня в эти зоны.

Усилены также топливный бак, аккумулятор и радиатор. Под капотом появилась система пожаротушения и аварийный выключатель «массы» (отключения аккумулятора). Комплект брони добавил машине больше 800 килограммов, но разрешенная максимальная масса уложилась в 3,1 тонны. Благодаря этому управлять пикапом по-прежнему можно с водительским удостоверением категории «B».

Автомобиль оснащен двухлитровым бензиновым мотором мощностью 224 лошадиные силы, который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Из технических изменений инженеры усилили только пружины подвески.

После всех доработок, произведенных компанией-партнером группы «Соллерс», автомобиль отвечает классу защиты «БР4».

