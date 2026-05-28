Bugatti готовит новый уникальный гиперкар на базе Chiron

Компания Bugatti сообщила о планах выпустить уникальный гиперкар, предназначенный для одного конкретного покупателя. Речь идет о модели W16, которая, вопреки слухам, еще не ушла в прошлое. Французский производитель готовит эксклюзивный экземпляр, подчеркивающий приверженность мощным двигателям с шестнадцатью цилиндрами. Об этом сообщает tarantas.news.

© Bugatti

По имеющимся данным, создание машины приурочено к специальному заказу. При этом в компании отмечают, что 8,0-литровый W16 — еще не завершивший свою историю агрегат, несмотря на активное внедрение гибридов и электрификации. Пока раскрыты не все детали, но известно, что тираж будет ограничен, а цена превысит стандартную стоимость серийных моделей.

Эксперты связывают такой шаг с желанием сохранить лояльность коллекционеров и ценителей классических силовых установок. Для клиента, заказавшего гиперкар, зарезервирован один из последних моторов этой конфигурации, что делает автомобиль особенно ценным.