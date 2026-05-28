Mercedes-AMG GT EV превзошел Porsche Taycan Turbo

Mercedes-AMG представил электрический GT, который бросает вызов Porsche Taycan Turbo. Новинка оказалась дешевле конкурента, но при этом демонстрирует более высокую динамику разгона. Это важный шаг для немецкого производителя в сегменте премиальных электромобилей. Об этом сообщает издание speedme.ru.

Электрокар AMG GT EV оснащается двумя электромоторами, суммарная мощность которых превышает показатели базового Taycan Turbo. Благодаря более эффективной батарее и оптимизированной аэродинамике автомобиль быстрее набирает скорость. Разгон до 100 км/ч у новинки занимает меньше времени, чем у соперника из Штутгарта.

При этом стартовая цена Mercedes-AMG GT EV заметно ниже, чем у Porsche Taycan Turbo, что может привлечь покупателей, которые ищут сочетание производительности и разумной стоимости. Точные цифры пока не раскрыты, но аналитики отмечают, что разница в цене делает новинку крайне конкурентоспособной.

Таким образом, Mercedes-AMG удалось создать электромобиль, который превосходит Taycan по скорости и при этом доступнее по цене. Это подчеркивает усиление конкуренции в сегменте высокопроизводительных электрокаров.