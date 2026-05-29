Renault Twingo E-Tech столкнулся с первыми проблемами с электроникой

Электрический хэтчбек Renault Twingo E-Tech, задуманный как доступный и практичный городской автомобиль, столкнулся с серьезными проблемами в ходе тестов во Франции. У журналистов, проводивших испытания, наблюдались электронные сбои в работе систем, а в одном случае неисправность привела к остановке машины на обочине. Компактный электромобиль привлекает внимание благодаря умеренной цене, дизайну и низкому расходу энергии, однако отсутствие активного охлаждения батареи и установленный на 6,6 кВт бортовой зарядник могут вызвать затруднения при длительных поездках. О сложностях с первыми экземплярами моделей сообщает портал 32cars.ru.

© Renault

Во время тестов представители СМИ фиксировали предупреждения о «неисправности электрики» и самоотключение части электронных компонентов. У известного блогера MaxBLD сначала перестал работать центральный дисплей и часть функций, затем аналогичный сбой был зафиксирован на втором выданном дилерами экземпляре. Система климат-контроля также работала с перебоями, что в знойную погоду создаёт дискомфорт в тесной кабине.

Некоторые ошибки, по словам журналистов, удавалось устранять перезагрузкой системы и диагностикой, но для рядового водителя такие процедуры выглядят как лишний импровизированный «квест». Покупатель недорогого электрокара в первую очередь ожидает стабильности в работе, а не непрерывного отслеживания неполадок. Остаётся неясным, носят ли сбои единичный характер первых машин или свидетельствуют о системных недостатках старта серийного выпуска, при которых Renault, возможно, придётся оперативно выпускать обновления ПО либо инициировать сервисную акцию.