Rivian отзывает 115 тысяч машин из-за риска заноса

Американский производитель электромобилей Rivian объявил о масштабной проверке почти 115 тысяч своих машин. Причиной послужила вероятность потери управления на высоких скоростях.

Проблема затронула модели R1T и R1S 2022 года выпуска, а также те, что сошли с конвейера в начале 2023-го. Как выяснилось, в передних рычагах подвески мог ослабнуть крепеж, что чревато разрывом шарнира и внезапным заносом. Водители могут заметить неисправность по посторонним шумам, тряске или ухудшению управляемости.

Регулятор (NHTSA) уже начал расследование, получив не менее семи жалоб. Владельцам рекомендуют как можно быстрее обратиться к дилерам для диагностики и ремонта. Для Rivian это уже не первый случай, когда качество сборки вызывает вопросы.