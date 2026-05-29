SAIC Motor первой в Китае выпустила 100 млн автомобилей

Китайская автомобильная промышленность достигла важного рубежа: корпорация SAIC Motor стала первой в стране, кто сумел выпустить 100 миллионов автомобилей. Этот исторический для отрасли момент официально зафиксировали на предприятии, подчеркнув тем самым масштаб производственных возможностей компании.

Юбилейным автомобилем стал электромобиль IM L6, который сошёл с конвейера завода SAIC в Шанхае. На сегодняшний день эта модель является одной из ключевых в линейке компании, поскольку отражает вектор на электрификацию.

SAIC Motor, основанная ещё в 1955 году, прошла долгий путь от сборки грузовиков до современного концерна с глобальным присутствием. Теперь корпорация намерена сохранять лидерство на рынке, активно развивая технологии автономного вождения и интеллектуальные системы управления.