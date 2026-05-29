BYD Dolphin Cargo e-Van получил запас хода 426 км и цену от 3,45 млн рублей

Компания BYD превратила свой популярный компактный электромобиль Dolphin в небольшой фургон для бизнеса — новинка получила название Cargo e-Van. Вместо задних сидений здесь теперь установлен грузовой отсек объемом 1093 литра с дополнительной нишей на 47 литров под полом. Главное преимущество модели — впечатляющий запас хода до 426 км по циклу WLTP, что заметно больше, чем у основных конкурентов в сегменте. Об этом сообщает издание 32cars.ru.

Продажи Dolphin Cargo e-Van стартуют осенью, цена в Великобритании составит от 36 305 фунтов (порядка $46 300 или 3,46 млн рублей), а без налогов — 29 358 фунтов (около $37 400). Силовая установка позаимствована у стандартного Dolphin: батарея емкостью 60,5 кВт·ч и электродвигатель мощностью 201 л.с. Для сравнения, Citroen e-C3 van проезжает на одной зарядке не более 322 км, Dacia Spring Cargo — до 225 км, а Renault Kangoo E-Tech — 299 км. У фургона длина грузового отсека достигает 1250 мм, а точные цифры грузоподъемности пока не объявлены.

Среди полезных для бизнеса опций — тепловой насос, функция V2L, позволяющая питать внешнюю технику от аккумулятора машины, а также подогрев руля и передних сидений. Автомобиль оснащен 12,8-дюймовым дисплеем с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, камерой кругового обзора и опциональным ограничителем скорости 113 км/ч для экономии заряда. Для российского рынка эта модель пока является лишь ориентиром, так как для полноценного использования электрофургонов нужны доступная цена и развитая инфраструктура зарядок.