Названо число беспилотных грузовиков на трассе М-12

Замминистра транспорта Зверев: на трассе М-12 курсируют 111 беспилотных грузовиков.

Беспилотные грузовики на трассе М-12 – уже не тестовый режим, а реальная работа. Прямо сейчас по маршруту Москва – Казань и обратно в обе стороны ездят 111 машин без водителей. Такая цифра прозвучала на V Евразийском экономическом форуме от статс-секретаря, замминистра транспорта РФ Дмитрия Зверева.

В начале 2026 года, для сравнения, их было меньше ста. То есть прирост за несколько месяцев – более чем на десяток единиц. И это только на одном направлении.

Кстати, планы у ведомства серьёзные. Как ранее заявлял замминистра Борис Ташимов, уже с 2028 года такие машины могут получить разрешение на движение по всем российским дорогам, а не только по отдельным магистралям.

Прогнозы и вовсе впечатляют. К 2030 году, по расчётам, по стране будет бегать свыше четырёх тысяч беспилотных грузовиков. Ещё через пять лет, к 2035-му, парк могут нарастить до 57 тысяч единиц. Правда, как быстро это произойдёт на практике – вопрос к развитию инфраструктуры и законодательства.

