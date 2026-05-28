BMW стал бестселлером рынка битых аукционных авто в России

BMW - самый популярный и ликвидный бренд на аукционах. Это касается как автомобилей из каршеринга, так и машин с незначительными повреждениями. В первом квартале 2026 года на их долю пришлось 22% от общего объема торгов в премиум-сегменте, сообщили в пресс-службе онлайн-платформы Migtorg.

© Российская Газета

Самыми востребованными моделями стали BMW 5-й серии и X5. Их активно покупают для восстановления после ДТП.

Mercedes-Benz занимает второе место с долей 18%. Среди моделей этой марки лидирует E-Класс. Замыкает тройку Bentley с долей 12%.

Китайские премиум-бренды, такие как Zeekr, Voyah и Hongqi, пока не могут похвастаться большим спросом, занимая лишь 3-5% от рынка.

Гендиректор Migtorg Александр Коротков отметил, что даже состоятельные россияне готовы вкладывать средства в восстановление машин из класса "люкс", а сэкономленные деньги вкладывают в их доработку и тюнинг.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что водители BMW в России оказались на первом месте по количеству нарушений парковки.