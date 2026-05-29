Самые дорогие машины страхуют жители Москвы и Владивостока

Кроссоверы и внедорожники вытесняют представительские седаны с вершины "тяжелого люкса". В десятке самых дорогостоящих машин, впервые застрахованных по каско в Росгосстрахе в этом году, оказался лишь один классический автомобиль класса Luxury без претензий на спортивный характер или внедорожность - Rolls-Royce Ghost. Люксовый спорткар, впрочем, тоже всего один - Ferrari Portofino. Зато в топ-10 попал и отечественный премиальный внедорожник Aurus Komendant.

Самым дорогим автомобилем из "новобранцев" по каско за первые пять месяцев этого года стал Ferrari Purosangue, принадлежащий жительнице Москвы - страховая сумма по договору составила 68 млн рублей. Также в десятку вошли два Lamborghini Urus, Mercedes-Benz AMG G, Mercedes-Benz G-Klasse, Land Rover Range Rover и Porsche Cayenne Coupe.

Семь из десяти этих премиальных авто принадлежат жителям столичного региона. Остальные застраховали автомобилисты Владивостока, Нижнего Новгорода и Самары. Примечательно, что только один из страхователей воспользовался возможностью снизить стоимость полиса за счет применения безусловной франшизы в 100 тыс. рублей.

Куратор направления каско Росгосстраха Дмитрий Кузнецов отмечает, что доля люксовых и премиальных автомобилей в портфеле страховой компании стабильно росла даже в непростой экономической ситуации последних лет и в отсутствие официальных поставок. И, судя по статистике российского авторынка, изменений этой тенденции не ожидается.

В частности, на днях агентство "Автостат" сообщило, что минувший апрель стал рекордным месяцем по продажам автомобилей сегмента Luxury с ноября 2021 года. Всего же в январе-апреле было продано на 21% больше люксовых машин, чем за первые четыре месяца 2025 года. В пятерку лидеров в апреле вошли Rolls-Royce Cullinan, Lamborghini Urus, Bentley Continental GT, Bentley Bentayga и Rolls-Royce Spectre. Положительная динамика наблюдается и в премиальном сегменте, где рост в апреле 2026-го составил 13% к четвертому месяцу прошлого года. Здесь среди лидеров Voyah, BMW и Exeed.