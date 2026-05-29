Глава Nio предрек закат "золотой эры" китайского автопрома

Генеральный директор компании Nio Уильям Ли заявил, что китайский автопром, по всей видимости, не сможет вернуться в "золотую эру". Снижение продаж автомобилей в стране продолжается уже седьмой месяц подряд, сообщает Reuters.

© Российская Газета

Отраслевые данные указывают на стагнацию рынка в 2026 году: ожидается, что рост реализации электромобилей и подключаемых гибридов замедлится после нескольких лет динамичного развития. В апреле внутренний сбыт снова сократился, хотя экспорт остается на высоком уровне.

Согласно приведенным Ли данным, автопарк Китая достиг 370 млн машин. Это означает, что рынок становится перенасыщенным.

Несмотря на хорошие экспортные возможности, восстановления крупнейшего в мире авторынка Ли не видит. На вопрос журналиста о выходе на международные рынки он подчеркнул, что приоритет Nio остается в Китае.

В 2021 году компания начала поставлять свои электромобили в Норвегию, но объемы поставок незначительны. Ли считает, что Китай остается наиболее привлекательным местом для инвестиций в электромобили. За границей вложения займут больше времени, а бизнес будет менее предсказуем по прибыли.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что экс-глава Ferrari раскритиковал новый электрокар.